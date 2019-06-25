Хорошева и Григорян завоевали бронзу Европейских игр в стрельбе из винтовки
Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорян завоевали бронзовые медали в стрельбе из винтовки с 50 м из положения лёжа в миксте в рамках Европейских играх в Минске (Беларусь). Они продемонстрировали результат 208,3 балла.
Золото выиграли швейцарцы Нина Кристен и Ян Лохбилер (209,5). В финале они оказались сильнее австрийцев Франциски Пир и Бернарда Пикля (206,6).
Для сборной России это 15-я бронзовая награда на Европейских играх в Минске. Также в активе россиян 22 золотые и 12 серебряных медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте.
На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.
Европейские игры-2019. Микст. Малокалиберная винтовка лёжа, 50 м
25 июня 2019 года, вторник. 12:00 МСК
1
Швейцария
2
Австрия
3
Россия
Европейские игры — 2019. 4-й день. Время главного вида спорта! LIVE
Все события 25 июня на Европейских играх — 2019. Все финалы, медали России, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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