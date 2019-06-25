Хорошева и Григорян завоевали бронзу Европейских игр в стрельбе из винтовки

Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорян завоевали бронзовые медали в стрельбе из винтовки с 50 м из положения лёжа в миксте в рамках Европейских играх в Минске (Беларусь). Они продемонстрировали результат 208,3 балла.

Золото выиграли швейцарцы Нина Кристен и Ян Лохбилер (209,5). В финале они оказались сильнее австрийцев Франциски Пир и Бернарда Пикля (206,6).

Для сборной России это 15-я бронзовая награда на Европейских играх в Минске. Также в активе россиян 22 золотые и 12 серебряных медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте.

На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.