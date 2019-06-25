Краснов победил на чемпионате России по тяжёлой атлетике в категории до 55 кг

На чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новосибирске Александр Краснов стал первым в весовой категории до 55 кг. Его результат — 236 кг (111 в рывке + 125 в толчке). Второе место занял Равиль Джафаров — 229 (99+130) кг. Призовую тройку замкнул Геннадий Зыков, подняв 221 (101+120) кг.

В женских соревнованиях в категории до 45 кг победу одержала Надежда Панова (153 кг в сумме). Серебряная награда в активе Анастасии Корчагиной (138 кг). Третье место заняла Александра Фурдик (130 кг).

В весовой категории до 49 кг первое место заняла Кристина Соболь (178 кг). Второй стала Светлана Черемшанова (156 кг). Третий результат показала Ирина Баймулкина (148 кг).

Тяжёлая атлетика. Чемпионат России, Новосибирск

Мужчины. До 55 кг

1. Александр Краснов — 236 кг

2. Равиль Джафаров — 229 кг

3. Геннадий Зыков — 221 кг

Женщины. До 45 кг

1. Надежда Панова — 153 кг

2. Анастасия Корчагина — 138 кг

3. Александра Фурдик — 130 кг

До 49 кг

1. Кристина Соболь — 178 кг

2. Светлана Черемшанова — 156 кг

3. Ирина Баймулкина — 148 кг.