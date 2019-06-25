Россиянин Мельник стал вторым в прыжках на батуте на Европейских играх в Минске

Россиянин Михаил Мельник завоевал серебряную медаль в индивидуальных прыжках на батуте на Европейских играх в Минске (Беларусь). За своё выступление 27-летний спортсмен получил 59,435 балла.

Первое место занял Владислав Гончаров из Беларуси (60,045). Бронзовая награда — в активе португальца Диогу Ганшинью (58,660).

Мельник — двукратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. Кроме того, он завоевал две золотые медали на первенстве Европы. На первых Европейских играх в Баку в 2015 году россиянин одержал победу.

Ранее россияне Яна Павлова и Ирина Кундиус стали третьими в синхронных прыжках.

Сборная России лидирует в общекомандном зачёте, завоевав 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.