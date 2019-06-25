Россиянин Мельник стал вторым в прыжках на батуте на Европейских играх в Минске

Россиянин Михаил Мельник завоевал серебряную медаль в индивидуальных прыжках на батуте на Европейских играх в Минске (Беларусь). За своё выступление 27-летний спортсмен получил 59,435 балла.
Первое место занял Владислав Гончаров из Беларуси (60,045). Бронзовая награда — в активе португальца Диогу Ганшинью (58,660).
Мельник — двукратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. Кроме того, он завоевал две золотые медали на первенстве Европы. На первых Европейских играх в Баку в 2015 году россиянин одержал победу.
Ранее россияне Яна Павлова и Ирина Кундиус стали третьими в синхронных прыжках.
Сборная России лидирует в общекомандном зачёте, завоевав 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
- 25 июня 2019
-
21:29
-
20:55
-
20:37
-
20:03
-
18:43
-
18:18
-
17:22
-
17:01
-
16:41
-
15:48
-
15:37
-
14:44
-
14:34
-
13:46
-
13:41
-
13:02
-
12:49
-
12:13
-
11:53
-
11:38
-
10:52
-
09:54
-
09:20
- 24 июня 2019
-
23:15
-
22:36
-
22:13
-
21:54
-
21:42
-
21:34
-
21:21
-
21:06
-
20:38
-
20:17
-
19:52
-
19:46