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Россиянин Мельник стал вторым в прыжках на батуте на Европейских играх в Минске

Россиянин Мельник стал вторым в прыжках на батуте на Европейских играх в Минске
Другие / Европейские игры 2019 0

Россиянин Михаил Мельник завоевал серебряную медаль в индивидуальных прыжках на батуте на Европейских играх в Минске (Беларусь). За своё выступление 27-летний спортсмен получил 59,435 балла.

Первое место занял Владислав Гончаров из Беларуси (60,045). Бронзовая награда — в активе португальца Диогу Ганшинью (58,660).

Мельник — двукратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. Кроме того, он завоевал две золотые медали на первенстве Европы. На первых Европейских играх в Баку в 2015 году россиянин одержал победу.

Ранее россияне Яна Павлова и Ирина Кундиус стали третьими в синхронных прыжках.

Сборная России лидирует в общекомандном зачёте, завоевав 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Павлова и Кундиус завоевали бронзу в синхронных прыжках на батуте на ЕИ в Минске
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