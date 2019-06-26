Байдарочницы Степанова и Панченко завоевали бронзовую медаль Европейских игр

Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко завоевали бронзовую медаль в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров на Европейских играх в Минске.



Показав время 1.43,358, Степанова и Панченко уступили венгеркам Анне Караш и Дануте Козак, завоевавшим серебро (1.42,526), и хозяйкам соревнований Ольге Худенко и Марине Дитвинчук (1.42,888).

Сборная России лидирует в общекомандном зачёте, завоевав 24 золотые, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Ранее стало известно, что российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебряную медаль на Европейских играх.