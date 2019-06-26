Байдарочницы Степанова и Панченко завоевали бронзовую медаль Европейских игр
Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко завоевали бронзовую медаль в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров на Европейских играх в Минске.
Показав время 1.43,358, Степанова и Панченко уступили венгеркам Анне Караш и Дануте Козак, завоевавшим серебро (1.42,526), и хозяйкам соревнований Ольге Худенко и Марине Дитвинчук (1.42,888).
Сборная России лидирует в общекомандном зачёте, завоевав 24 золотые, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей.
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
Ранее стало известно, что российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебряную медаль на Европейских играх.
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