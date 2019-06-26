Байдарочники Литовка и Аношкин завоевали бронозовую медаль Европейских игр

Российские байдарочники Владислав Литовка и Роман Аношкин завоевали бронзовую медаль в соревнованиях двоек на дистанции 1000 метров на Европейских играх в Минске.



Показав время 3.19,023, Литовка и Аношкин уступили украинским спортсменам Александру Сыромятникову и Олегу Кухаруку (3.18,865) завоевавшим серебро, и победителям — немцам Максу Хоффу и Якубу Шопфу (3.18,175).

Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачёте Европейских игр, завоевав 24 золотые, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей.



Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.



Ранее стало известно, что российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко завоевали бронзовую медаль в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров.