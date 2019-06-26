Каноисты Шамшурин и Первухин — третьи на Европейских играх в Минске

Российские каноисты Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали бронзу в соревновании двоек на дистанции 1000 м на Европейских играх в Минске (Беларусь). Золото выиграли представители Румынии Каталин Чирила и Виктор Михалачи. Серебряными призёрами стали украинцы Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок.

Европейские игры. Минск. Гребля на каноэ. Двойки

1. Каталин Чирила/Виктор Михалачи (Румыния) — 3.40,919.

2. Юрий Вандюк/Андрей Рыбачок (Украина) — 3.41,692.

3. Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (Россия) — 3.42,547.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 57 наград (24 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.