Каноисты Шамшурин и Первухин — третьи на Европейских играх в Минске

Российские каноисты Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали бронзу в соревновании двоек на дистанции 1000 м на Европейских играх в Минске (Беларусь). Золото выиграли представители Румынии Каталин Чирила и Виктор Михалачи. Серебряными призёрами стали украинцы Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок.
Европейские игры. Минск. Гребля на каноэ. Двойки
1. Каталин Чирила/Виктор Михалачи (Румыния) — 3.40,919.
2. Юрий Вандюк/Андрей Рыбачок (Украина) — 3.41,692.
3. Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (Россия) — 3.42,547.
Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 57 наград (24 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых).
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.
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