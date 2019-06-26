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Каноисты Шамшурин и Первухин — третьи на Европейских играх в Минске

Каноисты Шамшурин и Первухин — третьи на Европейских играх в Минске
Другие / Европейские игры 2019 0

Российские каноисты Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали бронзу в соревновании двоек на дистанции 1000 м на Европейских играх в Минске (Беларусь). Золото выиграли представители Румынии Каталин Чирила и Виктор Михалачи. Серебряными призёрами стали украинцы Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок.

Европейские игры. Минск. Гребля на каноэ. Двойки
1. Каталин Чирила/Виктор Михалачи (Румыния) — 3.40,919.
2. Юрий Вандюк/Андрей Рыбачок (Украина) — 3.41,692.
3. Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (Россия) — 3.42,547.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 57 наград (24 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.

Европейские игры-2019. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м
26 июня 2019 года, среда. 11:22 МСК
1
Румыния
3:40.919
2
Украина
3:41.692
3
Россия
3:42.547
Каноист Шамшурин завоевал серебро на Европейских играх в Минске
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