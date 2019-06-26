В Москве состоялась презентация женского гандбольного клуба ЦСКА

Сегодня, 26 июня, в Москве состоялась презентация нового женского гандбольного клуба ЦСКА. Главным тренером ЦСКА станет датский специалист Ян Лесли, известный российским болельщикам по работе в клубе «Ростов-Дон», который он покинул в ноябре 2016 года.
ЦСКА в сезоне-2019/20 будет выступать в женской Суперлиге.
«Сегодня мы объявляем не только о создании, но и начале деятельности нового гандбольного клуба. Проект получил поддержку министерства обороны на самом высоком уровне. Это свидетельствует о том, что это большой, серьёзный проект на года, с расчётом на крупный успех», — цитирует президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва «Интерфакс».
Капитаном команды стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.
«Создание такого клуба, как ЦСКА, — это очень круто для гандбола в Москве и России», — сказала Дмитриева.
«В первый сезон у нас будет достаточно сильный квалифицированный состав, опытные игроки — с опытом выступлений как в России, так и за рубежом. Это очень важно для нас, потому что мы хотим добиваться больших результатов», — отметил Лесли.
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