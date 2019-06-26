Акинфеев и Газзаев войдут в попечительский совет женского гандбольного ЦСКА

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв на презентации нового женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва) выразил мнение, что в будущем московская команда станет базовой для сборной России.

Глава федерации рассчитывает, что через сезон ЦСКА завоюет медали на внутреннем уровне, а после этого станет победителем Лиги чемпионов, сообщает «Интерфакс».



Шишкарёв также рассказал о людях, которые войдут в попечительский совет ЦСКА.



«Есть договорённость с Игорем Акинфеевым, Валерием Газзаевым, которые готовы поддержать проект. Это будет хорошей рекламой нового клуба и возможностью привлечь внимание к его работе», — сказал Шишкарёв.

Главным тренером московского ЦСКА станет датский специалист Ян Лесли.