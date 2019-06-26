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Акинфеев и Газзаев войдут в попечительский совет женского гандбольного ЦСКА

Акинфеев и Газзаев войдут в попечительский совет женского гандбольного ЦСКА
Другие / Гандбол 0

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв на презентации нового женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва) выразил мнение, что в будущем московская команда станет базовой для сборной России.

Глава федерации рассчитывает, что через сезон ЦСКА завоюет медали на внутреннем уровне, а после этого станет победителем Лиги чемпионов, сообщает «Интерфакс».

Шишкарёв также рассказал о людях, которые войдут в попечительский совет ЦСКА.

«Есть договорённость с Игорем Акинфеевым, Валерием Газзаевым, которые готовы поддержать проект. Это будет хорошей рекламой нового клуба и возможностью привлечь внимание к его работе», — сказал Шишкарёв.

Главным тренером московского ЦСКА станет датский специалист Ян Лесли.

В Москве состоялась презентация женского гандбольного клуба ЦСКА
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