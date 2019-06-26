Российский борец Угуев завоевал бронзу Европейских игр в категории до 57 кг

Россиянин Завур Угуев стал бронзовым призёром вторых Европейских игр по вольной борьбе в категории до 57 килограммов. В поединке за третье место он был сильнее болгарина Георгия Вангелова со счетом 10:2.



Ранее другой россиянин — олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев обеспечил себе медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов. В полуфинальном поединке он оказался сильнее хозяина соревнований Александра Гуштына, победив со счётом 6:0.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне уже завоевали 25 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси 30 июня.