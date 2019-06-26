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Российский борец Угуев завоевал бронзу Европейских игр в категории до 57 кг

Российский борец Угуев завоевал бронзу Европейских игр в категории до 57 кг
Другие / Европейские игры 2019 0

Россиянин Завур Угуев стал бронзовым призёром вторых Европейских игр по вольной борьбе в категории до 57 килограммов. В поединке за третье место он был сильнее болгарина Георгия Вангелова со счетом 10:2.

Ранее другой россиянин — олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев обеспечил себе медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов. В полуфинальном поединке он оказался сильнее хозяина соревнований Александра Гуштына, победив со счётом 6:0.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне уже завоевали 25 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси 30 июня.

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