Российский борец Угуев завоевал бронзу Европейских игр в категории до 57 кг
Россиянин Завур Угуев стал бронзовым призёром вторых Европейских игр по вольной борьбе в категории до 57 килограммов. В поединке за третье место он был сильнее болгарина Георгия Вангелова со счетом 10:2.
Ранее другой россиянин — олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев обеспечил себе медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов. В полуфинальном поединке он оказался сильнее хозяина соревнований Александра Гуштына, победив со счётом 6:0.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне уже завоевали 25 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси 30 июня.
- 26 июня 2019
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:12
-
18:58
-
18:46
-
18:23
-
17:29
-
17:18
-
16:55
-
16:50
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
16:03
-
15:48
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:08
-
12:13
-
12:00
-
11:51
-
11:18
-
11:15
-
10:52
-
10:29
-
10:01
-
09:43
-
09:34
-
09:31
-
00:38
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:31
Партнерский контент