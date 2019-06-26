Россиянин Хизриев одолел борца из Грузии Матчарашвили в финале Европейских игр

В Минске (Беларусь) продолжается пятый соревновательный день II Европейских игр. Золотую медаль для сборной России в соревнованиях по вольной борьбе завоевал бронзовый призёр чемпионата Европы — 2019 Анзор Хизриев. В финальной схватке турнира в весовой категории до 125 кг он победил Гиви Матчарашвили из Грузии со счётом 8:2.



На последних секундах поединка грузинский борец, уступая со счётом 3:2, пошёл в отчаянную атаку и нарвался на туше. Бронзовыми медалистами Европейских игр в весовой категории до 125 кг стали представитель Азербайджана Джамаладдин Магомедов, победивший Даниэла Кинтоана Рареса из Румынии со счётом 12:2, и украинец Александр Хоцяновский, одолевший Ясарли Фатиха из Турции — 2:1.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. Российская национальная команда завоевала 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.



II Европейские игры завершатся 30 июня.