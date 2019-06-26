Команда России по лёгкой атлетике не смогла выйти в финал ЕИ-2019

Сборная России не сумела пробиться в решающую стадию командных соревнований по легкой атлетике на II Европейских играх в Минске. Во втором полуфинале она заняла последнее шестое место. Победу одержала сборная Белоруссии.



Спортсмены состязались в беге на 100 метров (мужчины и женщины), прыжках в длину (женщины), метании копья (женщины), смешанной эстафете 4х400 метров, барьерном беге (110 метров — мужчины, 100 метров — женщины), прыжках в высоту (мужчины) и в гонке преследования.



Напомним, что полуфинал соревнований по лёгкой атлетике на Европейских играх, в котором участвовала команда России, прервали из-за сильного дождя. В Минске во второй половине дня прошла гроза.

В общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске команда России продолжает лидировать, завоевав 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.