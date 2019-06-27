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Российские каноистки завоевали бронзу Европейских игр на дистанции 500 м

Российские каноистки завоевали бронзу Европейских игр на дистанции 500 м
Другие / Европейские игры 2019 0

Россиянки Ксения Курач и Олеся Ромасенко завоевали бронзовые медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м в рамках Европейских игр в Минске (Беларусь). Они продемонстрировали результат 2.14,194.

Золото выиграли представительницы Венгрии (2.11,129). Серебряными призёрами стали хозяйки соревнований (2.12,924).

В активе сборной России, уверенно возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 65 наград (29 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая).

Европейские игры в столице Беларуси завершатся в воскресенье, 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.

Европейские игры-2019. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м
27 июня 2019 года, четверг. 10:50 МСК
1
Венгрия
2:11.129
2
Беларусь
2:12.924
3
Россия
2:14.194
Сборная России выиграла золото Европейских игр в соревнованиях байдарок-четвёрок
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