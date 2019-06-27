Посол рассказал, почему Путин решил посетить церемонию закрытия Евроигр в Минске

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев объяснил решение президента России Владимира Путин посетить церемонию закрытия вторых Европейских игр, которая состоится на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь) 30 июня.

«Это особый знак уважения России к тому, что сделала Беларусь на спортивных аренах II Европейских игр. Свидетельство того, какие особые, братские отношения связывают два славянских народа с учётом многовековых традиций, наших отношений, нацеленности в будущее, с учётом совместных планов», — приводят слова Мезенцева «Белорусские новости» со ссылкой на пресс-релиз Дома болельщиков.



На церемонии открытия Европейских игр в Минске присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.