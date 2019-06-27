Олимпийский чемпион из Кении попытается побить мировой рекорд на марафоне в Вене

Олимпийский чемпион из Кении Элиуд Кипчоге заявил, что планирует обновить мировой рекорд в марафоне во время соревнований в Вене (Австрия). Атлет намерен пробежать дистанцию в 42 километра менее чем за 2 часа.

Действующий мировой рекорд в марафонской дистанции у мужчин составляет 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Это достижение также установил Кипчоге в Берлине в сентябре прошлого года.

В 2017 году в Италии спортсмену удалось пробежать дистанцию за 2 часа и 25 секунд, но эта попытка не могла пойти в зачёт мирового рекорда.

Кипчоге выбрал Венский марафон из-за благоприятных погодных условий, а также потому, что город находится в пределах трёхчасовой разницы во времени с Кенией, где 34-летний атлет проводит подготовку.



«Мне сообщили, что в Вене быстрая и ровная трасса, которая закрыта деревьями. Дистанция расположена в самом сердце этого прекрасного города, что позволит большому числу зрителей принять участие в этом историческом событии», — приводит слова Кипчоге Reuters.