Олимпийский чемпион из Кении попытается побить мировой рекорд на марафоне в Вене

Олимпийский чемпион из Кении Элиуд Кипчоге заявил, что планирует обновить мировой рекорд в марафоне во время соревнований в Вене (Австрия). Атлет намерен пробежать дистанцию в 42 километра менее чем за 2 часа.
Действующий мировой рекорд в марафонской дистанции у мужчин составляет 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Это достижение также установил Кипчоге в Берлине в сентябре прошлого года.
В 2017 году в Италии спортсмену удалось пробежать дистанцию за 2 часа и 25 секунд, но эта попытка не могла пойти в зачёт мирового рекорда.
Кипчоге выбрал Венский марафон из-за благоприятных погодных условий, а также потому, что город находится в пределах трёхчасовой разницы во времени с Кенией, где 34-летний атлет проводит подготовку.
«Мне сообщили, что в Вене быстрая и ровная трасса, которая закрыта деревьями. Дистанция расположена в самом сердце этого прекрасного города, что позволит большому числу зрителей принять участие в этом историческом событии», — приводит слова Кипчоге Reuters.
- 27 июня 2019
-
15:47
-
15:37
-
15:26
-
14:37
-
14:16
-
14:07
-
12:38
-
11:54
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
10:49
-
10:36
-
09:38
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 26 июня 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:54
-
22:32
-
22:24
-
21:57
-
21:41
-
21:30
-
20:52
-
20:26
-
20:24
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:12
-
18:58
-
18:46