«Ростов-Дон» узнал соперников по групповому этапу гандбольной Лиги чемпионов

В Вене (Австрия) состоялась жеребьёвка группового этапа гандбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20 среди женских команд. Россию на турнире представляет чемпион страны «Ростов-Дон».



Победитель российской Суперлиги попал в группу B, говорится на официальном сайте клуба. Соперниками команды из Ростова-на-Дону станут «Эсбьерг» (Дания), «Люблин» (Польша) и «Бухарест» (Румыния). Групповой этап начнётся 4 октября и завершится 17 ноября.

Затем команды сыграют в основном этапе турнира, который пройдёт с 24 января по 8 марта. Восемь лучших клубов поборются за выход в «Финал четырёх». Его примет Будапешт (Венгрия) с 9 по 10 мая.



«Ростов-Дон» занял второе место в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов. В финальном поединке главного клубного турнира континента россиянки уступили венгерскому «Дьёру» со счётом 24:25.