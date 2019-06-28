Закарин вошёл в состав команды Katusha-Alpecin на «Тур де Франс»
Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин включён в список гонщиков, которые примут участие в веломногодневке «Тур де Франс». Его соотечественник Павел Кочетков не выступит на «Большой петле», сообщает официальный сайт команды.
Помимо Закарина в составе Katusha-Alpecin оказались британец Алекс Даусетт, австриец Марко Халлер, немцы Рик Цабель и Нильс Политт, датчанин Мадс Вюртц Шмидт, бельгиец Йенс Дебюшер и португалец Жозе Гонсалвеш.
«Тур де Франс» пройдёт с 6 по 28 июля. Ранее стало известно, что из-за травм веломногодневку пропустят победитель «Джиро д'Италия» 2017 года голландец Том Дюмулен из команды Sunweb и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке британец Крис Фрум (Ineos).
Закарин: поеду на «Тур де Франс», буду бороться за этапы
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