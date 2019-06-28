Российская легкоатлетка дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением РУСАДА дисквалифицировала спортсменку из Омской области Арину Моисееву, которая специализируется на метании диска и толкании ядра, сообщает пресс-служба ВФЛА. Моисеева признана нарушившей п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена»). Легкоатлетка дисквалифицирована на 4 года с даты временного отстранения – 21 марта 2019 года.

В пробе спортсменки, взятой в рамках чемпионата Сибирского федерального округа в Иркутске 12 января 2019 года, были обнаружены метилгексанамин, 1,3-диметилбутиламин (класс S 6б Запрещённого списка) и LGD-4033 (класс S1 Запрещённого списка).

Аннулированию подлежат результаты Моисеевой, показанные в период с 12 января 2019 года.