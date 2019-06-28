Россия продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Европейских игр — 2019

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общем зачёте вторых Европейских игр в Минске (Беларусь). В седьмой соревновательный день копилка национальной команды пополнилась девятью медалями — одной золотой и восемью бронзовыми.

Чемпионами Игр стали Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов, первенствовавшие в командной гонке преследования на велотреке. Кроме того, в активе российских спортсменов бронзовые медали, завоёванные на велотреке, в боксе, бадминтоне и женской борьбе.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 81 награда (33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые). Вторыми идут хозяева соревнований — белорусы, завоевавшие 59 (21–14–24) медалей. Тройку замыкает Италия с 27 (10–9–8) наградами. На четвёртом месте идёт команда Украины — 32 (9–12–11), пятую строчку занимает Грузия — 25 (6–7–12).