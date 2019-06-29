Российские «пляжники» стали шестыми на Европейских играх, уступив Италии

Сборная России по пляжному футболу заняла шестое место на Европейских играх в Минске. В матче за итоговую пятую позицию россияне уступили команде Италии со счётом 3:4.

Счёт был открыт только во втором периоде. На 13-й минуте отличился Фёдор Земсков. Спустя 4 минуты итальянцы сравняли счёт, но ещё до перерыва Николай Крышанов вывел сборную России вперёд. В начале третьего периода соперники обменялись голами, у России отличился Артур Папоротный. Но затем итальянцы забили два мяча и завершили встречу в свою пользу.

Матч тех же соперников на групповом этапе завершился со счётом 4:2 в пользу Италии.

Европейские игры. Минск, Беларусь

Пляжный футбол. Матч за пятое место

Россия – Италия – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).