Российские «пляжники» стали шестыми на Европейских играх, уступив Италии
Сборная России по пляжному футболу заняла шестое место на Европейских играх в Минске. В матче за итоговую пятую позицию россияне уступили команде Италии со счётом 3:4.
Счёт был открыт только во втором периоде. На 13-й минуте отличился Фёдор Земсков. Спустя 4 минуты итальянцы сравняли счёт, но ещё до перерыва Николай Крышанов вывел сборную России вперёд. В начале третьего периода соперники обменялись голами, у России отличился Артур Папоротный. Но затем итальянцы забили два мяча и завершили встречу в свою пользу.
Матч тех же соперников на групповом этапе завершился со счётом 4:2 в пользу Италии.
Европейские игры. Минск, Беларусь
Пляжный футбол. Матч за пятое место
Россия – Италия – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).
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