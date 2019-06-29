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Гимнаст Белявский первенствовал в многоборье на Евроиграх, Поляшов стал третьим

Гимнаст Белявский первенствовал в многоборье на Евроиграх, Поляшов стал третьим
Другие / Европейские игры 2019 0

Россиянин Давид Белявский стал победителем вторых Европейских игр, которые проходят в Минске, в турнире по спортивной гимнастике. В ходе соревнований в индивидуальном многоборье Белявский, благодаря блестящему выступлению на двух заключительных снарядах (брусьях и перекладине), в борьбе за золото обошёл украинца Олега Верняева. На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один россиянин Владислав Поляшов.

В заключительный день Европейских игр, 30 июня, гимнасты разыграют медали на отдельных снарядах.

Европейские игры. Минск, Беларусь
Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Мужчины

1. Давид Белявский (Россия) – 85,465.
2. Олег Верняев (Украина) – 84,632.
3. Владислав Поляшов (Россия) – 84,464.

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