Гимнаст Белявский первенствовал в многоборье на Евроиграх, Поляшов стал третьим

Россиянин Давид Белявский стал победителем вторых Европейских игр, которые проходят в Минске, в турнире по спортивной гимнастике. В ходе соревнований в индивидуальном многоборье Белявский, благодаря блестящему выступлению на двух заключительных снарядах (брусьях и перекладине), в борьбе за золото обошёл украинца Олега Верняева. На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один россиянин Владислав Поляшов.

В заключительный день Европейских игр, 30 июня, гимнасты разыграют медали на отдельных снарядах.

Европейские игры. Минск, Беларусь

Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Мужчины

1. Давид Белявский (Россия) – 85,465.

2. Олег Верняев (Украина) – 84,632.

3. Владислав Поляшов (Россия) – 84,464.