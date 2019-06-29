Синхронистка Шишкина: получила травму. Молюсь, чтобы стало легче к началу ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина поделилась впечатлениями от тренировок в Улан-Удэ, а также рассказала о недавно полученной травме.
«Всегда сложно тренироваться на выезде, особенно нам, людям, которые привыкли к «Озеру Круглому», ведь мы живём там практически безвылазно. С одной стороны уже очень хотелось сменить обстановку, а с другой мы столкнулись с новшествами, к которым не привыкли: большая разница во времени с Москвой, другой бассейн и другая вода, гостиница. Неизменным осталось только одно: десятичасовые тренировки на износ.
Ещё вчера я получила очень неприятную травму: растяжение безымянного пальца на правой руке. Пока ежедневно наблюдаю его трансформацию по цвету и молюсь, чтобы мне стало легче к началу чемпионата мира», — написала Шишкина в своём «инстаграме».
Чемпионат мира по водным видам спорта стартует в Кванджу (Южная Корея) 12 июля.
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