Бронзовый призёр ЕИ-2019 Дмитриев: в Токио я, по сути, работаю со сборной Японии

Россиянин Денис Дмитриев, выигравший бронзу Европейских игр — 2019 в Минске (Беларусь) в индивидуальном спринте в соревнованиях по велоспорту на треке, назвал свой результат удовлетворительным.

«Назову результат удовлетворительным. Не могу сказать, что был здесь в лучшей форме, что и показал полуфинал против голландца. На самом деле соревнования классные, трек на них впервые. И приятно в такой исторический момент завоевать здесь медаль.

В Токио — 2020 по-прежнему планирую отобраться в трёх видах. В этом смысле ничто не изменилось. В спринте в рейтинге иду пятым, на Олимпийские игры попадают 24 спортсмена. Другими словами, путёвка, с большой долей вероятности, будет. Планирую ещё отобраться в кейрине, но в нём у меня проблема с рейтинговыми очками. Буду бороться и пытаться завоевать призовое место, в частности на Европейских играх, чтобы подняться в рейтинге высоко. Что касается командного спринта, то положение шаткое: мы седьмые, а в Токио поедет восемь команд. Тоже придётся поднапрячься.

Что даёт вам в плане подготовки работа в Японии? Там трудится мой тренер Бенуа Виту. Это самый главный плюс. И, по сути, я работаю со сборной Японии. Кроме того, на мой взгляд, Изу – уникальное место для подготовки трековиков-спринтеров. Только представьте: на территории в три квадратных километра – пять велотреков, спортзалы, вся инфраструктура для восстановления. Дороги отличные – можно поехать в горку, можно по равнинке. Но самое-самое главное — я готовлюсь на треке, где пройдут соревнования Токио — 2020", — цитирует Дмитриева «Команда России».