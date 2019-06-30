Прыгун из США, пойманный на допинге, показал третий результат за всю историю

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и победитель чемпионата мира в помещении американец Уилл Клэй одержал победу в тройном прыжке на турнире в Калифорнии (США), не долетев всего 15 см до мирового рекорда.



Во второй попытке спортсмен показал результат 18,14 м, улучшив личный рекорд на 23 см. Этот прыжок является третьим по дальности за всю историю этого вида спорта. Выше располагаются только его соотечественник — олимпийский чемпион из США Кристиан Тейлор (18,21 м) и действующий рекордсмен мира британец Джонатан Эдвардс (18,29 м).



Для Клэя этот прыжок оказался единственным успешным на соревнованиях. Во всех остальных попытках американец совершил заступ. Крис Бенард, занявший второе место, уступил победителю почти полтора метра (16,71 м).



В 2018 году в допинг-пробе американского спортсмена, сданной им во внесоревновательный период, был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол. В ходе разбирательства стороне Клэя удалось доказать, что допинг попал в организм 27-летнего прыгуна через загрязнённое мясо. Американец избежал каких-либо санкций за положительный допинг-тест.

Олимпийский призёр американец Клэй, проваливший допинг-тест, избежал наказания