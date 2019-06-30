Шмелёва и Войнова пробились в полуфинал спринта на Европейских играх в Минске

Призёры Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова вышли в полуфинал спринта на II Европейских играх в Минске (Беларусь).

Шмелёва обошла представительницу Литвы Симону Крупецкайте, Войнова — Лорин ван Риссен из Нидерландов.

Ранее на ЕИ-2019 Шмелёва и Войнова одержали победу в командном спринте.

Напомним, сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второй идёт сборная Беларуси (22-14-25), но она уже не сможет опередить Россию. Церемония закрытия II Европейских игр в Минске пройдёт сегодня, 30 июня.

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку (Азербайджан). Тогда сборная России выиграла медальный зачёт соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.