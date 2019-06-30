Шмелёва и Войнова пробились в полуфинал спринта на Европейских играх в Минске

Призёры Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова вышли в полуфинал спринта на II Европейских играх в Минске (Беларусь).
Шмелёва обошла представительницу Литвы Симону Крупецкайте, Войнова — Лорин ван Риссен из Нидерландов.
Ранее на ЕИ-2019 Шмелёва и Войнова одержали победу в командном спринте.
Напомним, сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второй идёт сборная Беларуси (22-14-25), но она уже не сможет опередить Россию. Церемония закрытия II Европейских игр в Минске пройдёт сегодня, 30 июня.
Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку (Азербайджан). Тогда сборная России выиграла медальный зачёт соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.
- 30 июня 2019
-
13:12
-
12:49
-
12:43
-
12:14
-
11:54
-
11:51
-
11:29
-
11:22
-
11:13
-
10:23
-
10:17
-
09:09
-
00:17
- 29 июня 2019
-
22:59
-
22:51
-
22:21
-
22:18
-
21:51
-
21:20
-
20:38
-
20:30
-
19:54
-
19:32
-
19:11
-
19:09
-
18:56
-
18:31
-
18:19
-
17:47
-
17:36
-
16:56
-
16:54
-
16:25
-
15:56
-
15:48