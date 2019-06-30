Сборная России по регби-7 обыграла Шотландию — 45:0 и вышла в полуфинал этапа ЧЕ

Женская сборная России по регби-7 продолжает серию побед на первом этапе чемпионата Европы, который проходит в Маркусси (Франция). В четвертьфинальном матче подопечные Андрея Кузина разгромили команду Шотландии со счётом 45:0.



Россиянки создали солидный отрыв уже в первом тайме усилиями Елены Здроковой, записавшей на свой счёт четыре результативные попытки. Шотландки уходили на перерыв, проигрывая — 0:22, однако изменить игру во втором тайме им не удалось. Дарья Шестакова занесла две попытки, автором ещё одной стала Кристина Середина, на счету которой также три реализации. Ещё по одной успешной реализации у Снежанны Кульковой и Алёны Михальцовой.



Россиянки выиграли все три встречи на групповом этапе, обыграв Украину, Польшу и Англию с общим счётом 105:14. Соперник российской команды по полуфиналу определится позднее.