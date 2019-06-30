Велогонщик Власов стал чемпионом России на шоссе

Сегодня, 30 июня, в заключительный день чемпионата России по велоспорту на шоссе в Белгороде, состоялась групповая гонка с общей дистанцией 187,2 км. Гонщик команды Gazprom — RusVelo Александр Власов провёл большую часть гонки в отрыве и успешно атаковал на финальном подъёме дистанции, в итоге завоевав победу.



«Я очень счастлив надеть майку чемпиона России. Гонка была непростая из-за сильного ветра и финального подъёма, который на заключительных кругах проходился уже довольно тяжело. С самого старта я следил за сильными гонщиками, активно работал в отрыве и пытался никого не отпускать. Рад, что мне удалось ровно распределить свои силы и победить», — приводит слова Власова пресс-служба команды.