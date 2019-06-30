Россияне вышли в лидеры регаты Nord Stream Race после гонок в Стокгольме

Продолжается борьба за трофеи регаты Nord Stream Race. После сложной борьбы на прибрежных гонках в Стокгольме произошла смена лидера – шведская команда была дисквалифицирована из-за нарушения правил.
Старт прибрежных гонок Nord Stream Race был дан на удалении от центра города, а финиш проходил в окружении исторических зданий шведской столицы. Лучше всех с пересечением линии старта справились финны, датчане и шведы. При этом две последние команды зажали россиян в «коробочку», практически обездвижив яхту, в итоге «Левиафан» выходил на дистанцию последним.
Россияне постепенно догнали лидирующую группу, при этом финны и датчане вышли вперёд. Дальше произошли самые драматические события дня. На огибании нижнего знака шведы нарушили правило связанности.
«Мы подали протест на шведскую команду из-за нарушения правила связанности на нижнем знаке. Они помешали нам обогнуться. По итогам этого инцидента мы потеряли наши позиции и все шансы на победу в этой гонке. В конце концов шведская команда была дисквалифицирована», – пояснил баковый финской команды Эмиль Нурдлунд.
Шведская команда пересекла финишную линию первой, но по решению гоночного комитета этот результат был аннулирован. В общем рейтинге команда опустилась на третье место с результатом в 14 баллов, уступив первенство россиянам (11 баллов), а вторую позицию — датчанам (13 баллов).
30 июня в 13:00 в центре Стокгольма стартовал третий офшорный этап регаты. Лодки могут финишировать в Хельсинки утром 1 июля, ожидается сильный попутный ветер. Это будет самый красивый переход по шхерным районам. Считается, что эта акватория одна из самых сложных для гонок из-за многочисленных опасностей и постоянно меняющихся ветров.
Видео доступно на YouTube-канале Яхт-клуба Санкт-Петербурга.
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