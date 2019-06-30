Гимнаст Белявский: не считаю, что в Минске был лидером команды

Двукратный победитель Европейских игр в многоборье и упражнении на коне гимнаст Давид Белявский рассказал о своих победах на турнире, статусе соревнований и предстоящих планах.

«Когда я ехал на эти Европейские игры, даже не рассчитывал, что возьму два золота, поэтому результат считаю неплохим. Хотя точка в выступлении получилась смазанной. Но тренер сказал, что всё неплохо. А я ему верю. Понятно, когда начинаешь выигрывать, входишь во вкус и хочется всё больше и больше. Но в итоге конём я доволен, брусья мог лучше сделать, а турник просто хотел исполнить красиво – всё на прямых руках. В результате далеко себя выбросил – не дотянулся.

Во второй день выступать было проще. Я уже освоился, сбросил какой-то груз ответственности.

Ехать первым номером команды дополнительная ответственность? А я не согласен с тем, что я был первым номером и лидером. У меня не было такого чувства. Я давно не выступал, так что выходил на квалификацию и проходил свои снаряды с теми же шансами, что и остальные ребята. К примеру, Поляшов на брусьях отстал от меня меньше чем на одну десятую, мог со мной бороться и на коне.

В Минске нет представителей Азии, США, поэтому турнир, конечно, несравним с Олимпийскими играми. Но его уровень значительно выше, чем на чемпионате Европы. Ведь сюда ещё нужно отобраться. В отличие от первых Игр, к примеру.

На неделю нас отпустят домой, потом мы уезжаем в Японию на сбор на три недели, потом ещё три недели подготовки к Кубку России, затем сборы, и всё, чемпионат мира. Я набрал достаточную базу, мне нужно доработать то, что я здесь показал», — приводит слова Белявского «Команда России».