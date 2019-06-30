Мельникова: из медалей для меня самая ценная та, что я заработала на бревне

Российская гимнастка Ангелина Мельникова из четырёх своих медалей, завоёванных на вторых Европейских играх в Минске, особенно рада серебряной награде на бревне.

«Из всех сегодняшних медалей для меня самая ценная та, что я заработала на бревне. Действительно очень много работаю над этим снарядом. Когда узнала, что мне придётся заменить Настю Ильянкову на брусьях, волновалась. Всё-таки она чемпионка в этой дисциплине. Я не могла подвести», — приводит слова Мельниковой «Команда России».

Ранее Мельникова выиграла золотые медали Европейских игр в индивидуальном многоборье и в упражнении на брусьях, а также стала серебряным призёром соревнований в опорном прыжке.

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт вторых Европейских игр в Минске, завоевав 109 наград — 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые.