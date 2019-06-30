Шмелёва на разные дисциплины меняла не только велосипеды, но и носки

Российская велогонщица Дарья Шмелёва оценила своё выступление на Европейских играх в Минске, где она завоевала медали во всех дисциплинах, в которых выступила. Она стала чемпионкой в командном спринте в паре с Анастасией Войновой и в гите на 500 метров с места, а также бронзовым призёром в кейрине и индивидуальном спринте.

«Конечно, четыре медали – это хорошо, но я максималистка. Хотела выступить на все сто процентов. Но это тяжело, потому что все приезжают за медалями.

Мне посчастливилось выступать во всех четырёх дисциплинах, а в последний день – сразу в двух финалах. Дисциплины чередовались, и потому приходилось перепрыгивать с велосипеда на велосипед – у них передачи и рули разные. Меняла каски, перчатки. Даже носки! У меня на каждую дисциплину своя традиция.

Финишировала спринт, даже не отдышалась, как позвали на награждение. Сначала церемония – потом делай, что хочешь. Спускаюсь с пьедестала – и мне говорят: «У тебя 17 минут». «Что ж, пойду, перчатки и носки подбирать».

Две дистанции в день – тяжело, но я ни от одной не отказалось бы. Хотелось узнать, выживу ли. Я выжила! Там первая, тут третья. Молодец!» — приводит слова Шмелёвой «Команда России».