Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Источник: IAAF скрыла несколько допинг-проб британских атлетов

Источник: IAAF скрыла несколько допинг-проб британских атлетов
Другие / Лёгкая атлетика 0

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла несколько положительных допинг-проб на наличие запрещённых веществ у британских легкоатлетов, сообщает немецкий телеканал ARD.

В отчёте сообщается о письме, автором которого был бывший казначей IAAF и глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв. В этом письме Балахничёв рассказал о списке спортсменов, у которых были обнаружены признаки нарушений антидопинговых правил.

«Мы были поражены, обнаружив в этом списке несколько элитных спортсменов из Великобритании, включая олимпийского медалиста и спортивную икону этой страны. Вопрос, который мы задаём себе, почему IAAF не обязала Федерацию лёгкой атлетики Великобритании наказать этих спортсменов», — приводит выдержку из письма Балахничёва ARD.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент