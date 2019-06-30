Источник: IAAF скрыла несколько допинг-проб британских атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла несколько положительных допинг-проб на наличие запрещённых веществ у британских легкоатлетов, сообщает немецкий телеканал ARD.

В отчёте сообщается о письме, автором которого был бывший казначей IAAF и глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв. В этом письме Балахничёв рассказал о списке спортсменов, у которых были обнаружены признаки нарушений антидопинговых правил.

«Мы были поражены, обнаружив в этом списке несколько элитных спортсменов из Великобритании, включая олимпийского медалиста и спортивную икону этой страны. Вопрос, который мы задаём себе, почему IAAF не обязала Федерацию лёгкой атлетики Великобритании наказать этих спортсменов», — приводит выдержку из письма Балахничёва ARD.