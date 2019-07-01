Глава ЕОК в ходе закрытия Европейских игр поприветствовал восстановление ОКР

Президент Европейских олимпийских комитетов (EOК) Янеш Косьянчич подчеркнул, что рад решению о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в правах после всех допинговых скандалов.



«В последние несколько лет спортивный мир столкнулся со многими проблемами. Можно даже назвать это кризисом, главной составляющей которого является допинг. Мы продолжим бороться за чистый спорт, в котором нет места допингу, придерживаясь той же политики, что и на этих Европейских играх. Но несмотря на то, что каждый спортсмен, нарушающий допинговые правила, должен быть наказан или отстранен от спорта, мы не можем допустить, чтобы наказание понесла вся страна, которую этот спортсмен представляет. Коллективная ответственность недопустима и неэтична.



Поэтому я очень доволен и горжусь тем, что на Европейских играх в Минске Олимпийский комитет России был восстановлен в правах и подтвердил свою спортивную силу, завоевав наибольшее количество медалей. Я признателен МОК, ОКР, ВАДА и их руководству за мудрость и терпение, проявленные в этой сложной ситуации", — сказал Косьянчич на церемонии закрытия Европейских игр в Минске, его слова приводит «Р-Спорт».



Россия выиграла общекомандный зачёт Европейских игр, завоевав 109 (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые) медалей. Второе место заняла команда Беларуси — 69 (24-16-29), третьей стала сборная Украины — 51 (16-17-18).



На I Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых).

В Минске завершилась церемония закрытия Европейских игр — 2019