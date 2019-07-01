Когуашвили: Марянян — красавчик, других слов у меня нет

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили оценил выступление подопечных на Европейских играх в Минске. Россияне завоевали пять медалей, три из которых — золотые.

«Начать хочется со слов благодарности. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин приехал к команде, сказал добрые слова в наш адрес, поздравил с отличным выступлением на Европейских играх, и пожелал удачи при подготовке к Олимпийским. Хочется сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу за веру в нашу команду. Будем стараться оправдать ожидания всех, кто верит в нас.



Не мне давать оценки, но я доволен выступлением сборной команды. Замечательные соревнования, и не в обиду статусу, для сборной команды России это лишь проверочный подготовительный турнир к главному старту года — сентябрьскому чемпионату мира, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии. Конечно, мы рассчитывали на нашего лидера, действующего чемпиона мира в тяжёлом весе Сергея Семёнова. Постоянно выигрывать всё подряд — невозможно. Сергей — чемпион мира, и ему сейчас приходится тяжело. У него был ряд микротравм, ряд болезней, и вот сейчас он немного застыл в бронзе — и на чемпионате Европы, и здесь, на Евроиграх. Сегодня Серёга не совсем в той форме — немного подождите, на чемпионате мира он будет во всей красе. Почему его включили в состав? Для того, чтобы он набирал, чтобы он вернул себе уверенность. И сегодняшняя его борьба в схватке за третье место показала — мы на правильном пути. И Сергей сделал шаг вперёд. Однозначно.



Саша Головин прибавляет, но пока ещё у него не взрослая борьба — ему нужно обрасти мужской силой. Хотя Евроигры показали, что у Саши есть всё, чтобы навязывать конкуренцию как внутри страны, так и в мире.



Бекхан Оздоев недооценил соперника! Иначе у меня нет никаких объяснений. Бекхан был в отличной форме, был на ходу, хорошо отборолся в Казахстане… Свою встречу в Минске он проиграл 8:9. Вы помните чтоб он столько баллов кому-то отдавал? Я — нет. Да и соперник был — пусть крепкий, но не из грандов. Бекхан должен был бороться за медали, но увы.



Степан Марянян — красавчик, других слов у меня нет. Понимаю, что вы спросите в каком весе он будет бороться дальше — в 60 кг, или в 63 кг, но пока я не буду открывать все карты. Мы со Стёпой знаем, как мы готовимся и куда. Самое главное в этом году — взять лицензию, а кто её возьмет — Емелин или Марянян — это другой вопрос. А что касается борьбы — посмотрите на реакцию зала. Перед турниром Стёпа сказал, что будет газовать — видите, за свои слова он отвечает! Заур Кабалоев победил в драматическом финале, но бог видит всё. Свой шанс Заур получил — и его использовал. В финале он победил опытного грузина Болквадзе, было тяжело удержать, но он отборолся здорово! А Саша… Чехиркин не может выиграть не по-особенному. В Венгрии он боролся, простите за повторение, против всей Венгрии. Вчера он борется в третьем финале, и получает „нокаут“. Вытащил соперника, бросил, тот его зацепил — и Саша ударил челюсть и сломал себе два зуба. Обычно судьи вызывают врачей для оказания помощи — но Саша выскочил бороться дальше, и находясь в критически-шоковом состоянии не только удержал, но и добрал необходимые баллы. А ведь представитель Армении понимал, что он может „добить“ Сашу. Чехиркин в „нокауте“ набрал два балла, и золото добыл для России.



Хочется поблагодарить президента ОКР Станислава Позднякова за то, что принял участие в нашем чествовании. Спасибо всем болельщикам, которые в поздний час собрались, чтобы встретить нас, поздравить с золотыми медалями. Нас отметили по-особому, и я пожелал всем командам, чтобы у нас и в Токио был выдающийся результат. Спасибо и министру спорта РФ Павлу Колобкову за то, что встретился с нами, поздравил с хорошим выступлением. Знаете, когда мы выезжали в Минск, я хотел, чтобы у нас было два золота, и домой все уехали с медалями. По золоту — немного даже перевыполнили, жалко, что Бекхан промахнулся… Но всё, что ни делается — всё к лучшему. Нужно прибавлять, в том числе, психологически. У нас внутри страны в весе до 87 кг есть конкуренция, и за тот год, что у нас есть, мы добьемся своего.



Сборная будет готовиться к подготовительным турнирам, а какие это будут турниры — определимся после первого базового сбора, который начнется уже через несколько дней в горах Приэльбрусья. В состав на чемпионат мира попадут все те, кто будет готов принести стране олимпийские лицензии», — цитирует Когуашвили официальный сайт ФСБР.