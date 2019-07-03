Три чемпиона мира по вольной борьбе выступят на ЧР-2019 в весе до 74 кг

Турнир в весовой категории до 74 кг будет одним из самых интересных на чемпионате России по вольной борьбе, который пройдёт 5-7 июля в Сочи в ледовом дворце «Айсберг».
Главными фаворитами в весовой категории до 74 кг станут победители чемпионатов мира разных лет в неолимпийской весовой категории до 70 кг: Магомедрасул Газимагомедов (2015, 2018), Магомед Курбаналиев (2016) и Хетик Цаболов (2014).
Конкуренцию им составят призёр чемпионата Европы 2019 года в весе до 74 кг Тимур Бижоев и победитель первенства Европы—2019 для борцов до 23 лет Никита Сучков. Предварительные схватки и полуфиналы в категории до 74 кг пройдут 5 июля, финалы — 6 июля.
Лидер сборной России — чемпион мира—2018, победитель Евроигр-2019 Заурбек Сидаков освобождён от чемпионата страны. Как Сидаков и победитель Сочи-2019 будут отбираться на сентябрьский чемпионат мира, тренерский штаб определит на первом тренировочном сборе после чемпионата страны.
Чемпионат мира пройдёт в 14-22 сентября Казахстане и станет первым лицензионным турниром на Олимпиаду-2020.
- 3 июля 2019
-
15:35
-
15:20
-
14:40
-
13:49
-
13:06
-
12:54
-
11:48
-
10:38
-
09:59
-
09:35
-
08:24
-
00:32
- 2 июля 2019
-
23:54
-
21:39
-
20:39
-
19:15
-
18:17
-
17:16
-
16:12
-
15:43
-
14:23
-
13:47
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:31
-
11:23
-
10:32
-
10:17
-
09:29
- 1 июля 2019
-
23:48
-
23:27
-
21:56
-
20:02
-
19:51