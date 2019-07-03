Три чемпиона мира по вольной борьбе выступят на ЧР-2019 в весе до 74 кг

Турнир в весовой категории до 74 кг будет одним из самых интересных на чемпионате России по вольной борьбе, который пройдёт 5-7 июля в Сочи в ледовом дворце «Айсберг».

Главными фаворитами в весовой категории до 74 кг станут победители чемпионатов мира разных лет в неолимпийской весовой категории до 70 кг: Магомедрасул Газимагомедов (2015, 2018), Магомед Курбаналиев (2016) и Хетик Цаболов (2014).

Конкуренцию им составят призёр чемпионата Европы 2019 года в весе до 74 кг Тимур Бижоев и победитель первенства Европы—2019 для борцов до 23 лет Никита Сучков. Предварительные схватки и полуфиналы в категории до 74 кг пройдут 5 июля, финалы — 6 июля.

Лидер сборной России — чемпион мира—2018, победитель Евроигр-2019 Заурбек Сидаков освобождён от чемпионата страны. Как Сидаков и победитель Сочи-2019 будут отбираться на сентябрьский чемпионат мира, тренерский штаб определит на первом тренировочном сборе после чемпионата страны.

Чемпионат мира пройдёт в 14-22 сентября Казахстане и станет первым лицензионным турниром на Олимпиаду-2020.