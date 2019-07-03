Категории до 65 и до 86 кг станут самыми конкурентными на ЧР по вольной борьбе

На предстоящем 5-7 июля в сочинском ледовом дворце «Айсберг» чемпионате России по вольной борьбе наибольшая интрига ожидается в двух весовых категориях, в которых будет представлено наибольшее число титулованных спортсменов — от олимпийского чемпиона Джамала Отарсултанова до победителей первенств мира среди юниоров.



В весовой категории до 65 кг главными фаворитами являются двукратный чемпион Европы (2016, 2018), двукратный призёр чемпионатов мира (2017, 2018) в неолимпийском весе до 61 кг Гаджимурад Рашидов и чемпион Европы—2017 Ильяс Бекбулатов. В их соперничество намерены вмешаться призёр ЧЕ-2019 Начын Куулар, чемпион мира среди юниоров Абасгаджи Магомедов и восстановившийся после многочисленных травм победитель Олимпиады-2012 Джамал Отарсултанов.



Другая интрига ЧР-2019 — противостояние в весе до 86 кг чемпиона Европы—2019 Владислава Валиева и победителя ЧЕ-2018 Артура Найфонова. Конкуренцию им составят победитель первенства Европы—2019 для борцов до 23 лет Арсенали Мусалалиев и опытнейший ветеран — 37-летний чемпион Европы—2009 Сослан Кцоев. Лидеры этих весовых категорий — победитель Евроигр-2019 Даурен Куруглиев (до 86 кг) и призёр Минска-2019 Ахмед Чакаев (65) освобождены от чемпионата России. Как они и победители Сочи-2019 будут отбираться на чемпионат мира, решит тренерский штаб сборной России на первом тренировочном сборе.



Чемпионат мира пройдёт 14-22 сентября в Казахстане и станет первым лицензионным турниром на Олимпиаду-2020.

Три чемпиона мира по вольной борьбе выступят на ЧР-2019 в весе до 74 кг