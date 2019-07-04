Семь российских шахматистов квалифицировались на Кубок мира — 2019

Семь российских гроссмейстеров квалифицировались Кубок мира 2019 года согласно рейтингу Международной шахматной федерации, сообщает официальный сайт ФИДЕ.



По рейтингу на турнир отборались 18 шахматистов, включая россиян Александра Грищука, Яна Непомнящего, Владимира Крамника, Сергея Карякина, Петра Свидлера, Дмитрия Яковенко и Никиту Витюгова. В январе Крамник объявил о завершении карьеры.

В резерв включены Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев и Евгений Томашевский.



Кубок мира по шахматам пройдёт с 9 сентября по 4 октября в Ханты-Мансийске. Участие в турнире примут 128 шахматистов. Двое лучших по итогам Кубка мира получат право выступить в турнире претендентов на звание чемпиона мира 2020 года.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.