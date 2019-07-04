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Российские гандболистки стартуют на чемпионате мира матчем с Китаем

Российские гандболистки стартуют на чемпионате мира матчем с Китаем
Другие / Гандбол 0

Международная федерация гандбола представила расписание женского чемпионата мира 2019 года, который пройдёт в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Сборная России попала в группу D, где сыграет со сборными Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Япония. Расписание матчей сборной России. Группа D
30 ноября. Россия – Китай.
2 декабря. Аргентина – Россия.
3 декабря. Россия – ДР Конго.
5 декабря. Япония – Россия.
6 декабря. Россия – Швеция.

Из каждой группы предварительного раунда в следующий этап выйдут по три лучшие команды. Они будут поделены на две группы. Матчи этого этапа пройдут 8-11 декабря. По две лучшие сборные из каждой группы основного раунда выйдут в полуфинал.

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