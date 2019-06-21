Стали известны соперники женской сборной России по гандболу на ЧМ-2019
В Токио (Япония) состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по гандболу, который пройдёт в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Сборная России попала в группу D, где сыграет со сборными Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии.
Гандбол. Женщины. Итоги жеребьёвки чемпионата мира–2019. Япония
Группа А: Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Ангола, Куба.
Группа B: Франция, Дания, Германия, Южная Корея, Бразилия, Австралия.
Группа С: Румыния, Венгрия, Черногория, Испания, Сенегал, Казахстан.
Группа D: Россия, Швеция, Япония, Китай, Аргентина, Конго.
Из каждой группы предварительного раунда в следующий этап выйдут по три лучшие команды. Они будут поделены на две группы. По две лучшие сборные из каждой группы основного раунда выйдут в полуфинал.
Женская сборная России по гандболу попала в первую корзину жеребьёвки ЧМ-2019
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