Стали известны соперники женской сборной России по гандболу на ЧМ-2019

В Токио (Япония) состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по гандболу, который пройдёт в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

Сборная России попала в группу D, где сыграет со сборными Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии.

Гандбол. Женщины. Итоги жеребьёвки чемпионата мира–2019. Япония

Группа А: Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Ангола, Куба.

Группа B: Франция, Дания, Германия, Южная Корея, Бразилия, Австралия.

Группа С: Румыния, Венгрия, Черногория, Испания, Сенегал, Казахстан.

Группа D: Россия, Швеция, Япония, Китай, Аргентина, Конго.

Из каждой группы предварительного раунда в следующий этап выйдут по три лучшие команды. Они будут поделены на две группы. По две лучшие сборные из каждой группы основного раунда выйдут в полуфинал.