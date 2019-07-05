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Грузинский регбист Бродзели извинился за свой антироссийский жест

Грузинский регбист Бродзели извинился за свой антироссийский жест
Другие / Прочие виды спорта 0

Грузинский регбист клуба «Слава» Реваз Бродзели, который был обвинён в антироссийском жесте, заявил, что ему нравится играть в России.

Ранее вместе с партнёром Сабой Илуридзе Бродзели прикрыл один глаз рукой в матче Кубка России с «Кубанью», выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси. После этого появилась информация, что грузинские регбисты могут покинуть российский клуб.

«Я понимаю, что на регбийном поле главное — игра и недопустимы жесты, которые могут быть неправильно поняты. Впредь такое не повторится. Я счастлив играть в России, мне кажется, я нашёл общий язык с моими партнерами по «Славе», команда набрала приличный ход, и я бы очень хотел продолжить борьбу за медали чемпионата России именно здесь», — цитирует Бродзели официальный сайт «Славы».

Грузинские регбисты, обвинённые в антироссийском жесте, не покинут клуб «Слава»
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