Юрист: разговоры о проверенности и надёжности препаратов от ФМБА — просто ложь

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Хорошёвского суда Москвы отклонить иск бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства «Метионин».

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, её допинг-проба выявила наличие в организме запрещённого вещества триметазидин, которое, как оказалось, содержалось в препарате «Метионин», рекомендованном спортсменке ФМБА.

«Предупреждение! Что-то я зачастил с «предупреждениями»… Но иного выхода нет — кто-то ведь должен предупредить всех спортсменов о том, что принимать какие-либо препараты или добавки «от ФМБА» — это игра в рулетку с неизвестными шансами на выигрыш?

Сегодня Хорошёвский районный суд Москвы отказал Наде Сергеевой, лучшей спортсменке в истории российского женского бобслея, в удовлетворении её иска (о возмещении ущерба) к ФМБА России и заводу-производителю аминокислотного комплекса «Метионин», в котором было обнаружено загрязнение запрещённым в спорте веществом «триметазидин». Получается, у Нади:

1) положительная проба на Олимпиаде в Пхёнчхане;

2) лишена статуса участника Игр — главного соревнования четырёхлетия;

3) чуть не обрушилась вся спортивная карьера (ещё хорошо, что удалось найти триметазидин в добавках и представить все доказательства в международную федерацию — иначе бы быть Наде дисквалифицированной на четыре года, как Крушельницкому;

4) она облита с ног до головы грязью, потому что на неё попытались взвалить чуть ли не «государственную измену» в виде намеренного приёма препарата «по заказу американцев», чтобы флаг на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане нам не вернули, и прочее, и прочее…

Но когда выяснилось, а как же на самом деле запрещённое вещество попало в её организм — вуаля! — никто не виноват. Сегодня на заседании суда представители ФМБА во всеуслышание заявили, что ФМБА наделено полномочиями по контролю и надзору только в сфере санитарно-эпидемиологического обеспечения и в области донорства крови, а вот что касается медико-биологического и иного обеспечения спортсменов — нет, у ФМБА нет никаких обязанностей по контролю, надзору и проверкам.

Поэтому, дорогие спортсмены и тренеры, знайте: то, что вам всем всю жизнь говорили о «проверенности» и «надёжности» препаратов, выдаваемых ФМБА, — просто ложь. Никто эти препараты никак не проверяет, и никто (случись что) отвечать за это не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому делайте так, как делают ваши коллеги в развитых спортивных странах (где, кстати, нет ФМБА и местные спортсмены от этого совсем, как мне кажется, не страдают): не берите ничего у ФМБА, если не хотите поиграть в русскую рулетку с абсолютно неизвестными шансами на «пронесёт или нет», и своим здоровьем занимайтесь сами. Целее будете», — написал Пацев на своей странице в «Фейсбуке».