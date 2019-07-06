Ласицкене: не считаю себя непобедимой чемпионкой

Двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, прокомментировала победу в прыжках в высоту на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне (Швейцария). Ласицкене с третьей попытки преодолела высоту 2,02 м.

Второй результат показала белоруска Карина Таранда, повторившая рекорд Беларуси — 2 метра ровно. Третье место заняла болгарка Мирела Демирева (1,97 м).

«Всегда, когда снова выхожу в сектор, всё для меня начинается заново. Не считаю себя непобедимой чемпионкой. Я сохраняю концентрацию и хорошо делаю свою работу», — цитирует Ласицкене официальный сайт турнира.

Ласицкене принадлежит лучший результат сезона в мире — 2,06 м, а также рекорд «Бриллиантовой лиги», который также равняется 2,06 м и был показан Марией в 2017 году.