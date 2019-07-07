Гимнасты принесли сборной России 3 из 9 медалей в третий день Универсиады

В третий медальный день летней Универсиады в Неаполе (Италия) российские спортсмены не сумели завоевать ни одной золотой медали. На счету отечественных студентов четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Серебряными призёрами стали гимнасты Иван Стретович и Ульяна Перебиносова в индивидуальном многоборье, пловец Николай Снегирёв в заплыве на 200 м вольным стилем, а также прыгуны в воду Илья Молчанов и Никита Николаев в синхронных прыжках с трамплина.

Бронзовыми призёрами стали дзюдоисты Исмаил Часыгов (до 66 кг) и Дарья Бобрикова (до 52 кг), гимнастка Лилия Ахаимова (многоборье), стрелок Евгений Панченко и прыгунья в воду Карина Шкляр.

Сборная России занимает четвёртое место в общекомандном зачёте с 24 медалями — три золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых. Лидируют японцы, в активе которых 22 награды, 12 их них высшей пробы.