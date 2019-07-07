Найфонов: мечта об олимпийской медали сегодня стала целью

Чемпион Европы 2018 года Артур Найфонов, который длительное время восстанавливался после травмы, прокомментировал завоевание первого титула чемпиона России по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В финальной схватке Найфонов одолел Владислава Валиева.

«Наверное, вынужденная пауза поспособствовала моей победе. Я был травмирован, и мне было тяжело набрать прежний ход. Болело одно плечо, потом другое — и вот наконец-то удалось от всего избавиться.



С Владиславом Валиевым мы знаем друг друга с детства, хотя я его особо и не изучал. На любого соперника обычно один настрой, но когда борешься из раза в раз, приёмы проводить всё тяжелее и тяжелее. Но в этот раз удалось побороться поинтереснее. Как бы ты хорошо соперника ни знал, изо дня в день узнаёшь что-то новое. Каждый борец не стоит на месте, работает над тактикой и техникой.

Очень бы хотелось побороться за лицензию на предолимпийском чемпионате мира в Нур-Султане. Победа на чемпионате России — это важный, весомый результат, но всё только начинается, и главные победы, я надеюсь, впереди. Когда я начинал заниматься борьбой, моей мечтой была олимпийская медаль. Сегодня моя мечта стала моей целью», — приводит слова Найфонова пресс-служба ФСБР.