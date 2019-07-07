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Женская сборная России по пляжному футболу выиграла Кубок Европы

Женская сборная России по пляжному футболу выиграла Кубок Европы
Другие / Пляжный футбол 0

Победой сборной России завершился в Назаре четвёртый розыгрыш Кубка Европы по пляжному футболу среди женских команд. В финале российские футболистки победили команду Испании со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт только к концу второго периода. Сначала Марина Фёдорова точно пробила издали, а затем отличилась Анна Чернякова, выиграв борьбу в чужой штрафной.

После перерыва Анастасия Горшкова довела преимущество сборной России до трёх голов. Но вскоре Вероника Хуторная срезала мяч в свои ворота, чем помогла соперницам сократить отставание. Ещё один гол испанки отыграли за две минуты до конца основного времени, когда арбитры поставили сомнительный пенальти в ворота сборной России.

Женская сборная России выиграла Кубок Европы второй раз подряд.

Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщины
Финал

Россия – Испания – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
Голы: Фёдорова, 22, Чернякова, 23, Горшкова, 25 – Хуторная, 27 (а/г), Мелладо, 34.

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