Женская сборная России по пляжному футболу выиграла Кубок Европы

Победой сборной России завершился в Назаре четвёртый розыгрыш Кубка Европы по пляжному футболу среди женских команд. В финале российские футболистки победили команду Испании со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт только к концу второго периода. Сначала Марина Фёдорова точно пробила издали, а затем отличилась Анна Чернякова, выиграв борьбу в чужой штрафной.

После перерыва Анастасия Горшкова довела преимущество сборной России до трёх голов. Но вскоре Вероника Хуторная срезала мяч в свои ворота, чем помогла соперницам сократить отставание. Ещё один гол испанки отыграли за две минуты до конца основного времени, когда арбитры поставили сомнительный пенальти в ворота сборной России.

Женская сборная России выиграла Кубок Европы второй раз подряд.

Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщины

Финал



Россия – Испания – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

Голы: Фёдорова, 22, Чернякова, 23, Горшкова, 25 – Хуторная, 27 (а/г), Мелладо, 34.