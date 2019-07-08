Француз Алафилипп выиграл третий этап «Тур де Франс» и возглавил общий зачёт

Французский гонщик Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step стал победителем третьего этапа веломногодневки «Тур де Франс». На финише этапа протяжённостью 215 км из Бельгии во Францию Алафилипп на 26 секунд опередил всех преследователей, которые вели борьбу только за второе место.

Благодаря уверенной победе Алафилипп возглавил общий зачёт «Тур де Франс».

Веломногодневка «Тур де Франс». 3-й этап. Бенш – Эперне, 215 км

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 4:40.29.

2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – отставание 0.26.

3. Яспер Стёйвен (Бельгия, Trek — Segafredo) – то же время…

71. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.51.

Общий зачёт после трёх этапов

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 9:32.19.

2. Ваут Ван Арт (Бельгия, Team Jumbo-Visma) — +0.20.

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Team Jumbo-Visma) – +0.25…

69. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +4.11.