Агент Медведевой оценил поступок грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой, бывший руководитель управления по связям с общественностью телеканала «Матч ТВ» Леван Матуа осудил скандальное выступление ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния.

«Мне очень жаль, что глупейший поступок ведущего «Рустави 2», который осуждает вся Грузия, станет инструментом очередной пропаганды против моей родной Грузии. Я видел это в прямом эфире и долго не мог поверить, что смотрю прайм-тайм «Рустави 2».



Многие в России не верят, что данный поступок не был согласован с руководством канала или страны, но это правда. В Грузии свобода слова и авторские программы, особенно на «Рустави 2» — лучшем канале Грузии, ведущие вообще ничего ни с кем не согласовывают. Федеральные каналы в Грузии не отчитываются перед правительством, хотя власти бы этого, безусловно, хотелось.

У Георгия Габуния случилось помутнение. Но случилось лишь у него. С таким быдлоподходом согласны только идиоты в Грузии. А идиоты есть везде. Большинство, конечно, возмущено. В том числе и руководство самого канала. Он имеет полное право аргументированно осуждать политику и политиков, как Грузии, так и России, да хоть Албании, Кокосовых островов и Азад Джамму и Кашмира. Он журналист и имеет право на свою точку зрения. Но оскорблять чьих-то родителей в эфире — отвратительно. Как бы ты к человеку не относился. В мире немало идиотов, которые меня раздражают, но их родители мне ничего не сделали. Я даже родителям Гитлера желаю покоиться с миром.



К сожалению, многие в России считают это провокацией со стороны всей Грузии, но это не более чем помутнение одного человека. На российских телеканалах тоже немало людей, не дружащих с головой. Нам впаривали много дичи (распятие мальчика в Славянске и т. д.), которое можно приравнять к поступку Габуния. Хочу пожелать всем мира и трезвой головы. Никто и ничто не должно заставлять ругаться хороших людей с хорошими людьми», — написал Матуа на своей странице в «Фейсбуке».

Вчера вечером, 7 июля, ведущий авторской программы «Постскриптум» на телеканале «Рустави 2» Георгий Габуния начал эфир с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина, затронув его покойных родителей. После скандального монолога у здания телекомпании начался митинг протеста граждан, осудивших журналиста и потребовавших его увольнения. «Рустави 2» даже пришлось приостановить работу.