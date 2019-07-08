Закарин: будущее велокоманды Katusha-Alpecin станет известно в течение 8 дней

Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин подтвердил информацию портала Cyclingnews о неопределённом будущем швейцарской команды. Сотрудничество с Katusha-Alpecin могут прекратить производитель шампуня Alpecin и поставщик велосипедов — компания Canyon. Приостановлено подписание новых контрактов с велогонщиками, среди которых и россиянин
«Да, по будущему команды есть вопросы, но в течение восьми дней точно будет информация. По поводу моего контракта до 1 августа я не имею права что-то говорить», — приводит слова Закарина ТАСС.
В сезоне-2019 гонщики Katusha-Alpecin одержали победы на трёх этапах велогонок: немец Марсель Киттель стал лучшим на испанском этапе «Трофео Пальма», его соотечественник Рик Цабель — на «Туре Йоркшира», Закарин — на этапе «Джиро д'Италия».
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