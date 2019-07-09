МОК приветствовал участие ВАДА в операции Европола

Международный олимпийский комитет одобрительно отнёсся к участию Всемирного антидопингового агентства в операции «Вирибус», в ходе которой были успешно ликвидированы 17 организованных преступных групп, причастных к торговле контрафактными лекарствами и допингом по всей Европе.

«Мы приветствуем новость об успешной операции. Решающее значение имеет борьба с дилерами, перевозчиками и производителями, которые делают возможным допинг в спорте и управляют противозаконной индустрией. Мы поздравляем Европол и ВАДА», — приводит слова представителя МОК официальный «твиттер» организации.

По итогам операции было изъято 3,8 млн противозаконных допинговых веществ и поддельных медицинских препаратов. Были арестованы 234 человека и открыто 830 дел.