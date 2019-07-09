МОК приветствовал участие ВАДА в операции Европола
Международный олимпийский комитет одобрительно отнёсся к участию Всемирного антидопингового агентства в операции «Вирибус», в ходе которой были успешно ликвидированы 17 организованных преступных групп, причастных к торговле контрафактными лекарствами и допингом по всей Европе.
«Мы приветствуем новость об успешной операции. Решающее значение имеет борьба с дилерами, перевозчиками и производителями, которые делают возможным допинг в спорте и управляют противозаконной индустрией. Мы поздравляем Европол и ВАДА», — приводит слова представителя МОК официальный «твиттер» организации.
По итогам операции было изъято 3,8 млн противозаконных допинговых веществ и поддельных медицинских препаратов. Были арестованы 234 человека и открыто 830 дел.
ВАДА подтвердило своё участие в операции Европола «Вирибус»
- 9 июля 2019
-
14:32
-
13:49
-
12:51
-
11:54
-
10:53
-
10:20
-
09:32
-
00:56
-
00:32
- 8 июля 2019
-
22:41
-
22:25
-
22:23
-
22:00
-
21:32
-
21:18
-
21:02
-
19:59
-
19:23
-
18:23
-
18:05
-
17:31
-
17:31
-
16:55
-
16:46
-
16:38
-
15:56
-
14:49
-
14:14
-
13:03
-
12:49
-
12:26
-
11:48
-
11:00
-
10:09
-
09:39
Партнерский контент