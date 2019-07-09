Пловцы Пригода и Куимов завоевали золото на Универсиаде в Неаполе

На Универсиаде в Неаполе (Италия) российский пловец Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на дистанции 50 м брассом. Его результат — 26,99 секунды.

Серебро в активе южноафриканца Майкла Хоули (27,19), третьим стал американец Ян Финнерти (27,25).

На стометровке баттерфляем победу одержали представитель России Егор Куимов и японец Синносуке Исикава, показавшие одинаковое время — 52,05 секунды. Бронзу завоевал американец Коулмэн Стюарт (52,11).

Универсиада. Мужчины. Плавание. Неаполь, Италия

Брасс. 50 м

1. Кирилл Пригода (Россия) — 26,99

2. Майкл Хоули (ЮАР) — 27,19

3. Ян Финнерти (США) — 27,25

Баттерфляй. 100 м

1. Егор Куимов (Россия) — 52,05

1. Синносуке Исикава (Япония) — 52,05

3. Коулмэн Стюарт (США) — 52,11

Вольный стиль. 800 м

1. Вака Кобори (Япония) — 8.34,30

2. Ирина Приходько (Россия) — 8.37,36

3. Тинацу Сато (Япония) — 8.38,19

Вольный стиль. 200 м

1. Габриэль Де Луф (США) — 1.57,62

2. Пэйдж Мэдден (США) — 1.58,31

3. Мария Баклакова (Россия) — 1.59,00

Плавание на спине. 200 м

1. Остин Катц (США) — 1.55,65

2. Григорий Тарасевич (Россия) — 1.57,91

3. Кларк Бич (США) — 1.57,96