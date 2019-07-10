Итальянец Вивиани выиграл четвёртый этап «Тур де Франс»

Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Deceuninck-Quick Step одержал победу на четвёртом этапе многодневной гонки «Тур де Франс».
Вивиани преодолел 213,5 км за 5 часов 9 минут 20 секунд. Второе место занял представитель Норвегии Александр Кристофф (UAE Team Emirates), третье — Кэлеб Юэн (Lotto Soudal). Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin стал 129-м.
Общий зачёт «Тур де Франс» возглавляет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step — 14 часов 41 минута 39 секунд.
Веломногодневка «Тур де Франс». 4-й этап. Реймс — Нанси. 213,5 км
1. Элиа Вивиани (Италия, Deceuninck-Quick Step) – 5:09.20.
2. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – то же время.
3. Кэлеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – то же время...
129. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +0.46.
Общий зачёт после четырёх этапов
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 14.41,39.
2. Воут ван Арт (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,20.
3. Стивен Крейсвик (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,25.
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 14:41.39.
2. Ваут Ван Арт (Бельгия, Team Jumbo-Visma) – +0.20.
3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Team Jumbo-Visma) – +0.25…
71. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +4.57.
- 10 июля 2019
-
00:33
-
00:09
-
00:05
- 9 июля 2019
-
22:34
-
21:54
-
20:47
-
19:30
-
18:41
-
18:10
-
17:57
-
17:34
-
16:12
-
14:32
-
13:49
-
12:51
-
11:54
-
10:53
-
10:20
-
09:32
-
00:56
-
00:32
- 8 июля 2019
-
22:41
-
22:25
-
22:23
-
22:00
-
21:32
-
21:18
-
21:02
-
19:59
-
19:23
-
18:23
-
18:05
-
17:31
-
17:31
-
16:55