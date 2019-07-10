Итальянец Вивиани выиграл четвёртый этап «Тур де Франс»

Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Deceuninck-Quick Step одержал победу на четвёртом этапе многодневной гонки «Тур де Франс».

Вивиани преодолел 213,5 км за 5 часов 9 минут 20 секунд. Второе место занял представитель Норвегии Александр Кристофф (UAE Team Emirates), третье — Кэлеб Юэн (Lotto Soudal). Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin стал 129-м.

Общий зачёт «Тур де Франс» возглавляет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step — 14 часов 41 минута 39 секунд.

Веломногодневка «Тур де Франс». 4-й этап. Реймс — Нанси. 213,5 км

1. Элиа Вивиани (Италия, Deceuninck-Quick Step) – 5:09.20.

2. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – то же время.

3. Кэлеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – то же время...

129. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +0.46.

Общий зачёт после четырёх этапов

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 14.41,39.

2. Воут ван Арт (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,20.

3. Стивен Крейсвик (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,25.

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 14:41.39.

2. Ваут Ван Арт (Бельгия, Team Jumbo-Visma) – +0.20.

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Team Jumbo-Visma) – +0.25…

71. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +4.57.